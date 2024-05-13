Генсек НАТО не видит смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что восстанавливать Украину после российской специальной военной операции не будет смысла, если Киев потерпит поражение, пишет РИА Новости .

Столтенберг рассказал, что думает о восстановлении Украины после вооруженного конфликта с Россией. Он считает, что заново отстраивать страну можно только в случае ее победы.

«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — сказал Столбенберг на молодежном саммите Североатлантического альянса.

Столтенберг считает, что в настоящее время главной задачей является помощь Украине с поставкой оружия на постоянной основе. Также он заявил, что НАТО окажет Киеву помощь в восстановлении институтов обороны и безопасности и стать членом альянса.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории Украины есть военнослужащие НАТО. По его словам, на территории страны присутствует немного солдат, наблюдателей и инженеров.