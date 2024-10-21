Генпрокурор запросил гарантии незадержания самолетов РФ в Саудовской Аравии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил саудовского генпрокурора Сауда ибн Абдуллу Аль Муаджеба Аль Шарифа помочь с решением вопроса гарантий незадержания российских самолетов по запросам третьих стран. Это необходимо для возобновления полетов между Россией и Саудовской Аравией, сообщает РИА Новости .

Краснов отметил, что авиасообщение между двумя странами может быть возобновлено, если Эр-Рияд даст гарантии, что не станет задерживать российские самолеты по запросам третьих стран. Генпрокурор РФ назвал это «единственным препятствием», мешающим началу взаимных полетов.

«На сегодняшний день определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам. Это российский Red Wings и саудовский Flynas», — сказал Краснов в ходе встречи на полях саммита руководителей прокурорских служб «Большой двадцатки» (PG20) в Рио-де-Жанейро.

Глава Генпрокуратуры РФ также выразил уверенность, что с возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией увеличится турпоток, а также общая польза для обеих стран и их граждан.