Генпрокурор Венесуэлы считает похищением задержание Мадуро военными ВС США

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб попросил иностранные государства осудить похищение главы государства Николаса Мадуро, его супруги, а также атаку Соединенных Штатов. Она спровоцировала жертвы среди мирных людей, сообщает ТАСС .

Сааб обратился к ООН и международным организациям, которые специализируются на защите прав человека. Генпрокурор Венесуэлы потребовал осудить удары ВС США.

В результате атак погибли мирные жители. Также был похищен Мадуро, его супруга.

Еще Сааб призвал венесуэльцев выйти на улицу, чтобы попросить у Соединенных Штатов доказать, что Мадуро жив, а также освободить его.

ВС США вторглись в Венесуэлу утром 3 января. Они нанесли удары по военным объектам, зданию местного парламента. Также был похищен Мадуро со своей супругой и вывезен в США.

В США их будут судить. Мадуро с супругой инкриминируют: сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов.

