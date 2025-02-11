Генерала Гурулева вывели из состава комитета Госдумы по обороне

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания вывела депутата Андрея Гурулева из состава думского комитета по обороне, сообщает РИА Новости .

Согласно постановлению, генерал-лейтенант включен в комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

Депутат поддержал решение Госдумы о своем переводе, отметив, что благодаря своему богатому опыту сможет успешно продвигать инициативы, направленные на повышение уровня жизни граждан России.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%. Это уровень фактической инфляции в России по итогам прошлого года.