Генерал-майор США Маркс: у РФ есть преимущество в сфере БПЛА за счет «Рубикона»

Генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс заявил, что создание в российском Минобороны испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» позволило стране добиться преимущества в сфере применения дронов, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что сейчас характер ведения войны переживает фундаментальную трансформацию, при этом точка невозврата пройдена.

«Автономные средства больше не являются перспективной технологией, они представляют собой стремительно развивающиеся реалии на поле боя. Наши противники это понимают», — сказал Маркс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената конгресса.

Как подчеркнул военный, противники страны инвестируют крупные средства в эту область, ускоряют темпы разработки, а еще внедряют автономные средства напрямую в оперативные формирования.

По его словам, убедительный пример данного утверждения — подразделение «Рубикон» в России. Это не просто новое вооружение, а принципиально новая командная структура, которая была сделана для появления возможности развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью.

Подробности о том, что известно об уникальном секретном российском центре «Рубикон», читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.