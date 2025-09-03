Генерал ФСБ пояснил, зачем стакан Ким Чен Ына унесли после переговоров

Северокорейская делегация продемонстрировала беспрецедентный уровень предосторожности во время визита в Пекин. После переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным его охрана протерла обивку мебели, на которой тот сидел, а также забрала с собой стакан. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил, что это может быть связано с безопасностью, пишет Сайт MK.Ru .

Необычайные меры безопасности, предпринятые северокорейской делегацией в Пекине, привлекли внимание СМИ всего мира. Охрана лидера КНДР удивила многих своим поведением: после завершения встречи все признаки присутствия их руководителя были тщательно устранены. Они не только забрали стакан, из которого пил Ким Чен Ын, но и старательно очистили поверхности мебели.

Михайлов поделился своим мнением о причинах такой щепетильности службы безопасности к биологическим следам Ким Чен Ына. Он предположил, что подобные действия охраны скорее всего продиктованы стандартами обеспечения безопасности, направленными не только на текущий момент, но и на перспективу.

«Может быть, это связано с попыткой убрать какие-то элементы биологического материала на стакане, кресле и обивке мебели, который может быть впоследствии использован недоброжелателями. Например, мы помним, что в свое время американцы очень активно собирали биологический материал разных наций, народностей, этносов. У них были свои лаборатории, в которых они проводили различные исследования с этим биоматериалом», — рассказал генерал ФСБ.

Скорее всего, служба безопасности, исходя из вышеперечисленных соображений, решила, что после их лидера не должно оставаться абсолютно никаких следов.