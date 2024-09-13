Гендиректор медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев попал под санкции США

сегодня в 22:06

Дмитрий Киселев и вся медиагруппа «Россия Сегодня» попали под санкции США

Под американские санкции попала вся медиагруппа «Россия Сегодня» и ее генеральный директор Дмитрий Киселев, согласно официальным данным Минфина США, все финансовые операции с компанией должны прекратиться к середине ноября, пишет РИА Новости .

Минфин США в генеральной лицензии, опубликованной на сайте, сообщает, что финансовые операции с «Россией Сегодня» должны полностью прекратиться до 13 ноября 2024 года.

Власти США ввели санкции против ряда российских СМИ 4 сентября. Тогда под запрет попали в том числе и РИА Новости, входящие в состав медиагруппы «Россия Сегодня».

Также под американские санкции попал RT и его генеральный директор Маргарита Симоньян.