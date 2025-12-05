«Газпромбанк» и Альфа-банк подали заявки на открытие филиалов в Индии

Reuters: «Газпромбанк» и Альфа-банк могут начать работу в Индии

Два крупных российских банка обратились в Резервный банк Индии за разрешением на расширение своего присутствия в стране, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Газпромбанк» планирует открыть полноценный филиал в Нью-Дели, где уже имеет представительство, а Альфа-банк нацелился на финансовую столицу Индии — Мумбаи, утверждает Reuters.

Инициатива совпадает с двухдневным визитом президента России Владимира Путина в Индию и планами сторон довести взаимный товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году.

Ранее свое представительство в Мумбаи открыл Банк России.

