CNBC: Индия может расширить экспорт в Россию

Россия и Индия нацелены на товарооборот в 100 млрд долларов к 2030 году

В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели стороны планируют обсудить создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом, что позволит снизить торговый дефицит в 59 млрд рупий, сообщает РБК .

По данным CNBC. Индия намерена увеличить поставки фармацевтики, химикатов, машиностроительной и сельхозпродукции, а также ведет переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и систем ПРО С-500.

Параллельно центральные банки двух стран работают над механизмом расчетов в национальных валютах для преодоления санкционных ограничений. Российская делегация также привезет предложения по сотрудничеству в сфере малых АЭС.

Визит Путина в Нью-Дели запланирован на 4–5 декабря.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.