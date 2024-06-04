Гаврилов: на Украине против России действуют 14 американских ДРГ
Диверсионные группы США планируют операции на Украине
Диверсионные группы США непосредственно планируют операции на Украине против России, сообщил«Известиям» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Пентагон публикует информацию, что на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских, сообщил Гаврилов.
«Их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS», — сказал глава делегации в интервью изданию.
Ранее сообщалось, что российские военные пресекли 29 попыток прорыва украинских диверсантов на территорию России с начала СВО.