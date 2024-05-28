Генерал Кулишов: 29 попыток прорыва в РФ пресечено с начала СВО

Пограничники и ВС РФ пресекли 29 попыток прорыва украинских ДРГ на территорию России с начала спецоперации на Украине, рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости .

Он назвал напряженной обстановку на границе с Украиной и в приграничной зоне. Киев, по словам генерала, после провального контрнаступления в 2023 году не оставил намерений продолжать боевые действия в зоне СВО.

«Не снижается количество обстрелов российской территории из ракетно-артиллерийского вооружения, растет интенсивность применения ударных беспилотных летательных аппаратов, объектами которых являются военная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура», — добавил Кулишов.

При этом жертвами подобных атак становятся в основном мирные жители. Часто это люди преклонного возраста и дети. Также ВСУ продолжают попытки проникнуть на территорию РФ в составе диверсионных групп.

«Всего с начала СВО на брянском, курском, белгородском и крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск „Север“ ВС РФ пресечено 29 таких попыток», — резюмировал Кулишов.