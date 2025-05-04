Отправка бойцов Североатлантического альянса на Украину может привести к началу третьей мировой войны. ЕС как будто бы не осознал, что в политике Соединенных Штатов случилось изменение отношения к РФ, рассказал РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

Намерения европейских стран отправить бойцов на Украину — вещь, которая может спровоцировать новую мировую войну, считает политик. Вряд ли в государствах ЕС имеется консенсус по такому вопросу.

В эскалации конфликта заинтересованы Великобритания и Франция. Более маленькие государства Евросоюза осознают, что отправка солдат на Украину спровоцировала бы еще один большой конфликт на территории Европы.

Ранее сообщалось, что эстонские военные вместе с подразделениями стран НАТО начали крупные учения «Еж-2025». Они будут проходить с 5 по 23 мая рядом с российской границей.