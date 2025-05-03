В маневрах Эстонии примут участие войска НАТО

Эстония начала масштабные учения Siil 2025 у границ с Россией

Эстонские военные совместно с подразделениями стран НАТО начали масштабные учения Siil 2025 («Ёж-2025») в непосредственной близости от российских границ, сообщает газета «Известия» .

Маневры продлятся с 5 по 23 мая и станут крупнейшими в этом году на территории прибалтийской республики.

Основные задачи учений — отработка механизмов быстрого развертывания сил альянса на эстонской территории, интеграция союзнических контингентов в структуру эстонской дивизии и проверка боеготовности регулярных войск и ополчения «Кайтселийт».

Основные события развернутся на северо-восточных и юго-восточных полигонах страны, включая центральный учебный центр сил обороны и полигон Нурсипалу. Эти районы находятся в 50-100 км от границы с Псковской и Ленинградской областями России.

В заявлении эстонского Генштаба подчеркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер и направлены на отработку сценариев коллективной обороны в рамках 5-й статьи устава НАТО. В маневрах примут участие около 15 тысяч военнослужащих из 10 стран альянса.

Наблюдатели отмечают, что Siil 2025 станут первыми крупными учениями после вступления Эстонии в новый цикл планирования обороны НАТО, который предусматривает создание постоянных сил альянса в Прибалтике. Ожидается, что финальная фаза маневров будет включать отражение условной агрессии «превосходящих сил противника».