Ганчев: на Западе приняли решение разрешить ВСУ удары вглубь РФ
Руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что западные страны уже приняли решение разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также считает, что уже прорабатываются механизмы поставки на Украину дальнобойного вооружения альянса.
По словам Ганчева, русский народ очень терпелив, но когда терпение закончится, то ответ противнику будет быстрым и молниеносным.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о проведенных переговорах с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Они обсудили возможность ударов по РФ.