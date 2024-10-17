Ганчев: на Западе приняли решение разрешить ВСУ удары вглубь РФ

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Руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что западные страны уже приняли решение разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием НАТО. Об этом сообщает РИА Новости .

Он также считает, что уже прорабатываются механизмы поставки на Украину дальнобойного вооружения альянса.

По словам Ганчева, русский народ очень терпелив, но когда терпение закончится, то ответ противнику будет быстрым и молниеносным.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о проведенных переговорах с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Они обсудили возможность ударов по РФ.