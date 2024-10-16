Стало известно о роли Британии в возможных ударах по России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале рассказал о переговорах с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Из слов главкома следует, что он обсудил с британским коллегой возможности ударов по России.

«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине», — написал Сырский.

По словам украинского главнокомандующего, в Лондоне уже начали собирать предложения для реализации «плана победы» Киева на практике. Сырский добавил, что также рассказал Радакину о сложившейся ситуации на фронте и отдельных его участках.

В своем посте главком ВСУ отметил, что ключевые столпы военного сотрудничества Лондона и Киева — это поставки оружия и военной техники, обучение военных и наращивание эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.