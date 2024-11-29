Замглавы МИД Галузин: такие планы можно охарактеризовать как провокационные

Утром поступили новости от русской разведки о планах Запада разместить свои силы на территории Украины после приостановки конфликта. Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел, пояснил, какую оценку Россия дает этой информации, сообщает «Царьград» .

Он отметил, что данные о возможном размещении западных войск на Украине, озвученные разведчиками СВР, рассматриваются как провокация и указывают на стремление Запада усугубить противостояние.

«Если такие планы существуют, а СВР выдает всегда обоснованную, выверенную информацию, то, конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя. Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», — подчеркнул Галузин.

Он добавил, что западные государства уже давно активно участвуют в данной конфронтации.

Галузин также акцентировал внимание на том, что данные, предоставленные разведкой, вновь подчеркивают стремление Запада продолжать усугублять свое прямое противостояние с Россией.