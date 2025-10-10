сегодня в 02:35

МИД РФ: Молдавию превращают в тыловую базу для снабжения Украины

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в комментарии газете «Известия» раскритиковал утвержденную военную стратегию Молдавии на 2025–2030 годы, назвав ее инструментом превращения страны в «тыловую базу для снабжения преступного киевского режима».

По словам дипломата, западные спонсоры молдавского руководства активно продвигают эту повестку под прикрытием евроинтеграции.

Галузин отметил, что антироссийская направленность документа очевидна: в 2024 году молдавские военные приняли участие более чем в 30 учениях НАТО, а в республике реализуются 18 долгосрочных проектов при поддержке альянса. Ключевым элементом новой стратегии стало положение о переходе военной подготовки на стандарты Североатлантического блока.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была готова к прагматичному диалогу с Молдавией на принципах равноправия, однако текущие действия Кишинева разрушают основы для конструктивного взаимодействия.

Ранее посол РФ в Молдавии заявлял о целенаправленных попытках втянуть республику в конфронтацию с Москвой.