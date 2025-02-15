сегодня в 19:31

G7 заявила о готовности ввести новые санкции, если РФ не готова к переговорам

Страны G7 могут ввести санкции против России в зависимости от готовности Москвы к участию в переговорах о мирном урегулировании украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли РФ реальные добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины», — говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств «большой семерки».

Также в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности дипломаты подтвердили свою решимость и дальше оказывать финансовую помощь Киеву, используя средства, полученные от замороженных российских активов.

Кроме того, руководители дипведомств выразили приверженность совместной работе «по достижению устойчивого мира» на Украине.

Ранее американское агентство Associated Press сообщало, что ряд европейских государств, включая Великобританию и Францию, «тайно» работают над планом отправки войск на Украину.