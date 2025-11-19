FT: в мирном плане США есть пункт об отказе Украины от ряда типов оружия

Согласно информации, полученной журналистом Financial Times (FT) Кристофером Миллером из конфиденциальных источников и опубликованной в социальной сети X, в мирном плане, разработанном администрацией президента США Дональда Трампа относительно Украины, предусматривается существенное уменьшение численности украинских вооруженных сил в два раза и введение ограничений на использование определенных типов вооружения, сообщает ТАСС .

По сведениям Миллера, данное российско-американское предложение по разрешению конфликта было передано украинской стороне, представленной секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, через специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа.

Журналист утверждает, что план включает в себя пункты, касающиеся «двукратного сокращения украинской армии, отказа Киева от обладания некоторыми видами оружия, а также уступки территории Донбасса».

Миллер подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский выразил свое несогласие с данным предложением. По мнению журналиста, этот план можно расценивать как «капитуляцию Украины», так как он, по сути, отвечает «самым жестким требованиям Кремля».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью агентству ТАСС в среду, что российская сторона не получала от США официальных уведомлений о каких-либо «соглашениях» по Украине, о которых сообщают СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон не разрабатывают никаких новых подходов к урегулированию украинского вопроса, которые бы отличались от договоренностей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Аляске.

