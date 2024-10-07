FT: украинские чиновники обсуждают возможность передачи части территорий России
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Киевские чиновники обсуждают возможность сдачи части своих территорий России, сообщает Ura.ru со ссылкой на Financial Times.
По мнению чиновников, Украина испытывает дефицит личного состава, огневой мощи, а также нехватку западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которая сейчас находится под контролем РФ.
Как пишет издание, обсуждается сделка, в рамках которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины.
В обмен на украинские территории Киев хочет получить гарантии безопасности. Речь может идти и о вступлении страны в НАТО.
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что без помощи Запада Украина не продержалась бы и две недели. Такое публичное обращение — прямой сигнал ключевым сторонам конфликта, сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.