Зеленский включил в план победы две идеи с расчетом на президентство Трампа

Страны Евросоюза, а также США давали Украине советы о том, каким должен быть план победы в вооруженном конфликте с Россией. С учетом этих мнений президент Украины Владимир Зеленский включил в план победы две идеи с расчетом на то, что на выборах президента в США победит именно Дональд Трамп, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Financial Times (FT).

Первая идея, включенная Зеленским в план победы с расчетом на президентство Трампа, стала замена части американских войск в Европе украинскими военными. Вторая идея — это передача важнейших природных ресурсов Украины западным партнерам. Журналисты выяснили, что идея о том, чтобы Украина поделилась с Западом своими ресурсами, была разработана сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа.

Перечисленные пункты, включенные в план победы, Зеленский представил Трампу на сентябрьской встрече в Нью-Йорке. Сообщается, что американский политик продемонстрировал заинтересованность.

Ранее сообщалось, что Зеленский с помощью манипуляций хочет подружиться с Трампом. Украинский лидер намерен убеждать избранного президента США в том, чтобы поставки вооружения и военной техники не прекращались.