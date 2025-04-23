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FT: Украина готова пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта

Киев выразил готовность пойти на уступки администрации президента США Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта, сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times (FT).

Как пишет издание, Украина рассматривает предложения американского президента и его команды, однако конкретные условия компромисса не разглашаются.

При этом источники не уточняют, какие именно шаги готовы обсудить киевские власти, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

«Украинские официальные лица заявили о готовности рассмотреть идеи Трампа. Детали остаются за закрытыми дверями», — говорится в сообщении.

21 апреля Трамп заявлял, что в течение трех дней объявит о своем плане по урегулированию украинского конфликта. Республиканец также добавлял, что США уже успели провести плодотворные переговоры и с Россией, и с Украиной.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует расчистить юридические препятствия для переговоров с Москвой.