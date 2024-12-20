FT: Трамп призвал членов НАТО повысить расходы на оборону

Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО повысили оборонные траты до 5% от их ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, республиканец рассказал некоторым европейским чиновникам о намерении сделать соответствующее предложение. Он поговорил с ними через своих представителей.

В итоге Трамп может согласиться на то, чтобы этот показатель повысили с текущих 2% до 3,5%. Беседовать на эту тему будут на саммите НАТО в Гааге, который состоится в июне следующего года.

Источники издания также отмечают, что республиканец собирается продолжить помогать Украине, несмотря на сделанными им ранее заявления.

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского готовиться к завершению конфликта. Он отметил, что украинскому лидеру надо подготовиться к «заключению сделки».