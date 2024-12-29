FT: Трамп повернет США в сторону России и Китая

Избранный президент США Дональд Трамп может заставить Украину заключить мир без гарантий безопасности и начать тесно сотрудничать с Москвой и Пекином, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Трамп принудит Украину к мирному соглашению, не подкрепив его гарантиями безопасности. Ослабит санкции против России и будет рад видеть Путина на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго», — указано в публикации.

Как считают авторы статьи, Трамп — бизнесмен и ему ближе крупные сделки с Россией и Китаем, чем отношения с «демократическими союзниками».

Трамп будет больше занят Мексикой, Канадой и планами на Панамский канал и Гренландию, чем «защитой Тайваня», говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп уже начал переговоры о политическом будущем Канады в составе США.