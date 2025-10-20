сегодня в 11:22

FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты боевых действий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сорвался и сбросил карты линии фронта, сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно данным европейских источников, разговор лидеров несколько раз перерастал в перепалку, а Трамп «постоянно сквернословил». Также президент США настаивал на полной передаче Донбасса России, отбросив в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения.

После переговоров Трампа с Зеленским европейские лидеры не испытывают оптимизма, однако они сохраняют прагматичный подход и планируют дальнейшие действия.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп еще не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.