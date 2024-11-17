FT: Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского

Британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине на отказ украинского президента Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По его словам, у президента США может закончиться терпение в ожидании успехов Украины на поле боя. Трамп может столкнуться с несовпадением взглядов с Россией по поводу конфликта, отметил историк.

По его мнению, он может в итоге отказаться от Украины и завершить конфликт, «позволив России одержать победу».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова новоизбранного лидера США Дональда Трампа о мирных переговорах Москвы и Киева. Он заявил, что Россия хочет уничтожить Украину. Зеленский уверен, что конфликт не удастся завершить с помощью переговоров.