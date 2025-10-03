FT: Трамп дал задачу спецслужбам США подготовиться к передаче ВСУ разведданных

сегодня в 09:27

Президент США Дональд Трамп дал задачу спецслужбам Штатов подготовиться к передаче ВСУ разведданных. Речь идет о тех из них, которые помогут Украине бить вглубь РФ, но окончательное решение еще не приняли, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Financial Times.

Соединенные Штаты требуют от государств-членов НАТО увеличить объем обмена разведывательной информацией с Украиной. Великобритания уже предоставляет помощь ВСУ с атаками вглубь РФ.

В Financial Times также прокомментировали информацию о вероятной продаже Украине американских крылатых ракет Tomahawk. В окружении президента США не уверены, что их передача ВСУ окажет значительное влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что российские войска уверенно движутся вперед в зоне спецоперации. Также президент добавил, что армия страны — наиболее обороноспособная в мире.

