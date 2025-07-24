FT: Рубио заставил Трампа занять жесткую позицию по отношению к РФ и КНР

Госсекретарь США Марко Рубио оказывает влияние на американского президента Дональда Трампа, заставляя лидера страны занять более жесткую позицию по отношению к ряду государств, сообщает «Царьград» .

Как пишет британская газета Financial Times, предвыборные обещания нынешнего лидера Штатов в начале и его текущие дела все сильнее расходятся. По Китаю, РФ, Украине и Ирану уже видна обновленная внешняя политика США и восстановление их роли на планете.

«В значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — рассказал изданию анонимный друг Рубио.

Позицию госсекретаря по внешней политике называют «ястребиной», то есть она более жесткая и милитаристская. По ней предполагается давление на РФ, война с КНР, бомбардировки территории Ирана.

При этом, по мнению британского СМИ, до начала работы в должности госсекретаря США Рубио придерживался более мягкой позиции в отношении вопросов мигрантов, к вмешательству Штатов в дела других стран мира.