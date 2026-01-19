FT: ЕС обдумывает введение пошлин против США

Страны Евросоюза обдумывают возможность ввести пошлины против США на сумму 93 млрд евро на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Как пишет издание, список пошлин был составлен в 2025 году, но вопрос был отложен до 6 февраля в целях избежания полномасштабной торговой войны. 18 января послы ЕС обсудили введение пошлин, а также инструмента против принуждения, который может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок Евросоюза.

Отмечается, что этот шаг знаменует «собой самый серьезный кризис» в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

При этом как отметили источники издания, ответные меры разрабатываются для того, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с американским президентом в Давосе.

17 января Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил о планах США ввести 10-процентные пошлины в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Пошлины будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии США. Указанное решение должно вступить в силу 1 февраля, с последующим увеличением ставки до 25% с 1 июня.

Кроме того, Трамп высказал критику в адрес европейских стран за их намерение направить войска в Гренландию, назвав это «рискованной затеей». Позднее появилась информация, что Германия эвакуирует своих военных с острова.

Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании. В 1951 году между Вашингтоном и Копенгагеном было подписано соглашение о защите острова, дополняющее союзнические обязательства в рамках НАТО. Согласно этому документу, США берут на себя ответственность за оборону Гренландии от потенциальной агрессии.

