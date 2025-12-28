FT: аналитики ждут ренессанса в Европе в случае мира между РФ и Украиной

Как написала газета Financial Times (FT), аналитики считают, что в положительный цикл в ЕС могут войти понижение цен на энергоносители, увеличение инвестиций и экспорта.

Специалисты также связали перспективы европейского ренессанса с завершением конфликта между Россией и Украиной при условии, что мир между странами не будет достигнут на невыгодных Киеву условиях.

По прогнозу, экономический рост в ЕС стал медленнее, он замедлится до 1,2% в 2026 году, но затем ускорится до 1,4% в 2027 году.

