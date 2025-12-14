Фридрих Мерц ушел со встречи с Владимиром Зеленским в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно покинул встречу с американской делегацией и украинским лидером Владимиром Зеленским, которая проходит в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

Переговоры по украинскому вопросу, организованные в резиденции канцлера, начались с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также зятя Трампа, основателя Affinity Partners Джареда Кушнера и Зеленского.

«После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора», — говорится в сообщении.

Мерц опубликовал в социальной сети X короткий ролик, запечатлевший его встречу с представителями американской и украинской делегаций по их прибытии в канцелярию. Он написал, что все стремятся к установлению прочного мира на украинской земле, но для этого предстоит разрешить сложные вопросы.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 декабря прилетит в Берлин для проведения ключевых переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Москву был связан с обсуждением мирной инициативы Вашингтона по Украине. По словам Путина, американская сторона представила 27 пунктов, разделенных на четыре блока, и предложила рассмотреть их по отдельности.

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как весьма продуктивные и заявил о дальнейшем продолжении контактов между Россией и США. Ушаков также отметил, что успехи российской армии на передовой оказывают положительное влияние на ход и характер переговорного процесса.

