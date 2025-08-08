Немецкие власти пришли к этому негласному решению из-за «угрозы безопасности», которую якобы представляют российские журналисты. В Германии планируют постепенно «вытеснить» представительства ведущих СМИ РФ.

В планах правительства — нарастить давление на российских представителей масс-медиа и членов их семей, чтобы они приняли «добровольное решение» покинуть страну. Такой способ «вытеснения» был выбран для того, чтобы Москва не догадалась о соответствующей установке Берлина.

Также власти ФРГ опасаются, что Россия, узнав об их планах, может предпринять ответные действия в отношении немецких журналистов, которые находятся в РФ.

Немецкое правительство ставит ставку на то, что после избавления от «нежелательных» российских СМИ они с помощью содействия оппозиционных журналистов и блогеров из РФ, находящихся в ФРГ, смогут передавать «правильный» контент русскоязычной аудитории страны.

Ранее стало известно, что немецкие СМИ разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском. Они опубликовали материалы, посвященные последнему коррупционному скандалу вокруг него.