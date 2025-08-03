СМИ: Запад был слишком снисходителен к Зеленскому

Ведущие немецкие СМИ опубликовали материалы, посвященные последнему коррупционному скандалу вокруг Владимира Зеленского.

Издания отмечают, что Запад слишком долго закрывал глаза на проблемы украинского руководства, и теперь ситуация требует решительных мер.

Tagesspiegel задаётся вопросом о степени авторитаризма Зеленского.

«Он не смог устоять перед искушением. Украинца не в первый раз обвиняют в недемократическом поведении», — сказано в публикации.

Süddeutsche Zeitung призывает ЕС ужесточить контроль: «Брюссель должен придержать финансирование, пока Киев не наведёт порядок в антикоррупционной системе».

Spiegel предупреждает о стратегических рисках: «Попытка лишить антикоррупционные органы полномочий была грубой ошибкой. Если Украина свернёт с пути в ЕС, это станет победой Путина».

FAZ указывает на противоречия в политике Зеленского: «Он пришёл к власти с обещанием победить коррупцию, но теперь в его окружении всё больше сомнительных фигур».

23 июля на Украине вступил в силу закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов. Это вызвало массовые протесты — только в Киеве вышли более 9 тыс. человек. Под давлением Еврокомиссии, пригрозившей заморозкой финансовой помощи, Верховная Рада уже 31 июля спешно отменила спорные нормы, а Зеленский оперативно подписал поправки.