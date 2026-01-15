сегодня в 08:13

ФРГ и Франция примут участие в военной миссии ЕС в Гренландии

Германия и Франция направят своих военных в Гренландию на фоне заявлений США о планах заполучить остров, сообщает Life.ru .

Как пишет газета Bild, Германия решила отправить в Гренландию нескольких членов Бундесвера. Первая разведгруппа прибудет туда 15 января.

Агентство AFP пишет, что Париж тоже принял решение принять участие в военной миссии ЕС в Гренландии. Франция тоже направит туда своих военных.

Координацией всех европейских подразделений на острове займется Дания. Минобороны страны также ранее направило туда свою военную технику и передовой отряд.

Ранее президент США Дональд Трамп завил, что Гренландия нужна Штатам для национальной безопасности. По его словам, Вашингтон так или иначе получит остров, который является автономной территорией Дании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.