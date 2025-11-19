Французское издание выделило основные проблемы киевского режима
Французская газета Le Figaro проанализировала текущую ситуацию вокруг украинского руководства, выделив четыре основных вызова для Владимира Зеленского, сообщает RT.
По данным издания, российские войска продолжают успешное продвижение, создавая реальную угрозу потери Красноармейска (Покровска). Одновременно с этим более 100 тысяч молодых украинцев воспользовались отменой запрета на выезд для мужчин призывного возраста и покинули страну.
Третьим фактором стало снижение американской поддержки, когда Вашингтон фактически передал Украину на попечение европейским союзникам. Завершает этот список масштабный коррупционный скандал, который, по мнению издания, вызывает «глубокое отвращение у украинского населения» и беспокоит европейских доноров.
Публикация отмечает, что киевский режим переживает «особенно сложный период», сталкиваясь с комплексом взаимосвязанных проблем на фронте и в тылу.
