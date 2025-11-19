Le Figaro: у Зеленского четыре ключевых вызова на фоне успехов ВС РФ

Французская газета Le Figaro проанализировала текущую ситуацию вокруг украинского руководства, выделив четыре основных вызова для Владимира Зеленского, сообщает RT .

По данным издания, российские войска продолжают успешное продвижение, создавая реальную угрозу потери Красноармейска (Покровска). Одновременно с этим более 100 тысяч молодых украинцев воспользовались отменой запрета на выезд для мужчин призывного возраста и покинули страну.

Третьим фактором стало снижение американской поддержки, когда Вашингтон фактически передал Украину на попечение европейским союзникам. Завершает этот список масштабный коррупционный скандал, который, по мнению издания, вызывает «глубокое отвращение у украинского населения» и беспокоит европейских доноров.

Публикация отмечает, что киевский режим переживает «особенно сложный период», сталкиваясь с комплексом взаимосвязанных проблем на фронте и в тылу.

