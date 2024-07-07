Французский политолог: никто не верит в победу украинской армии на поле боя

Французский политолог Паскаль Бонифас отметил, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя и возвращение Украиной территорий, потерянных с начала СВО, сообщает ТАСС.

По словам политолога, для российского президента Владимира Путина ситуация проясняется. Глава государства еще не одержал победу, но ВС России уже развивают успех в зоне спецоперации.

«О чем я говорю уже давно, никто не верит в военную победу Украины. Никто не верит, что Украина вернет территории, потерянные ею с 2022 года», - добавил он.

В эфире программы L'Invite на телеканале TV5 Monde Бонифас поделился, что РФ сможет укрепить свои позиции в мире, если победу на выборах в США одержит Дональд Трамп.

Ранее экс-советник Пентагона сообщил, что Россия уничтожит ЗРК Patriot на Украине.