Французский политик призвал прекратить помощь Украине
Французский оппозиционер призвал остановить помощь Киеву
Французский оппозиционер, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвал остановить помощь киевскому режиму, пишет «Известия».
«Мы не помогаем украинцам, подталкивая их к бессмысленной гибели», — сказал он в эфире радиостанции France Info.
Филиппо отметил, что конфликт на Украине разгорелся между НАТО и Россией, который нужно решить мирным путем в условиях кризиса в экономике Европы.
«Совершенно точно не нужно направлять [Киеву] оружие и деньги, которых у нас нет», — добавил Филиппо.
Ранее сообщалось, что Вашингтон экстренно продаст Киеву три установки HIMARS.