Французский политик призвал прекратить помощь Украине

«Мы не помогаем украинцам, подталкивая их к бессмысленной гибели», — сказал он в эфире радиостанции France Info.

Филиппо отметил, что конфликт на Украине разгорелся между НАТО и Россией, который нужно решить мирным путем в условиях кризиса в экономике Европы.

«Совершенно точно не нужно направлять [Киеву] оружие и деньги, которых у нас нет», — добавил Филиппо.

Ранее сообщалось, что Вашингтон экстренно продаст Киеву три установки HIMARS.