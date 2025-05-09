Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что впечатленный праздничным парадом в честь 80-летия Победы в Москве глава киевского режима Владимир Зеленский стремится ускорить отправку западных военнослужащих на Украину, сообщает «Царьград» .

«Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров коалиции желающих на Украине! Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?!» — заявил выразил возмущение Филиппо в соцсети Х.

Политик добавил, что «обезумевший» французский президент Эммануэль Макрон, подтвердивший планы «коалиции желающих» по размещению «сил сдерживания», может пойти на этот шаг.

Ранее испанская газета El País сообщала, что праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, показал, что президент России Владимир Путин не одинок.