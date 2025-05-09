El País: парад Победы в Москве показал, что Путин не одинок

Праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, показал, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает RT .

«Путин показал миру и россиянам, что он не одинок… На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая… китайского лидера Си Цзиньпина», — пишет испанская газета El País.

Кроме того, испанские журналисты отметили, что в праздничных мероприятиях в российской столице принимали участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберта Фицо.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что присутствие мировых лидеров на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве стало победой властей РФ и провалом Запада.