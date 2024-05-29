Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что конфликт на Украине перешел в новую фазу. По его мнению, это доказывают дискуссии об отправке военных инструкторов Франции в зону СВО, сообщает RT .

Ранее Филиппо назвал безответственными слова французского президента Эммануэля Макрона, который рассуждал об отправке своей армии на помощь украинским войскам. Лидер «Патриотов» отмечал, что подобная риторика «может привести нас к худшему» и призывал не давать Украине ни евро.

«Вот и все!.. Это новый этап в спирали тотального конфликта!» — написал Филиппо в социальной сети Х, комментируя дискуссии об отправке французских солдат на Украину.

Ранее французский политик также призывал прекратить помогать Киеву, отмечая, что своими действиями Запад подталкивает украинцев к «бессмысленной гибели».