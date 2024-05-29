Французские «Патриоты» не поддержали отправку своих военных на Украину
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что конфликт на Украине перешел в новую фазу. По его мнению, это доказывают дискуссии об отправке военных инструкторов Франции в зону СВО, сообщает RT.
Ранее Филиппо назвал безответственными слова французского президента Эммануэля Макрона, который рассуждал об отправке своей армии на помощь украинским войскам. Лидер «Патриотов» отмечал, что подобная риторика «может привести нас к худшему» и призывал не давать Украине ни евро.
«Вот и все!.. Это новый этап в спирали тотального конфликта!» — написал Филиппо в социальной сети Х, комментируя дискуссии об отправке французских солдат на Украину.
Ранее французский политик также призывал прекратить помогать Киеву, отмечая, что своими действиями Запад подталкивает украинцев к «бессмысленной гибели».