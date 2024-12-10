Французские истребители покидают Республику Чад

Базировавшиеся в Республике Чад десятилетиями французские истребители покидают территорию, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Франция начала вывод своих истребителей из Нджамены в Республике Чад. Сообщается, что военные истребители находились на этой территории десятилетиями.

Два истребителя Mirage 2000D покинули место дислокации в сопровождении самолета-заправщика. Осведомленный источник сообщил, что больше нет необходимости в французской военно-воздушной технике после того, как Чад разорвал соглашение по оборонному сотрудничеству с Парижем.

Ранее стало известно, что президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно возглавил атаку на террористов. Эта операция стала ответом на октябрьский рейд боевиков на военную базу, в ходе которого погибли около 40 человек.