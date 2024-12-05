Президент Чада возглавил контрнаступление против джихадистов

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Президент Чада из военного лагеря руководит операцией против джихажистов

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно лично возглавил атаку на боевиков «Боко Харам»*, которые устроили октябрьский рейд на правительственную военную базу. Глава государства находится в лагере на берегу озера Чад, сообщает «Царьград» со ссылкой Agence France-Presse (AFP).

Нападение на военную базу у озера Чад произошло 28 октября. Тогда террористы убили около 40 человек.

В рамках контрнаступления президент Деби проводит многочисленные встречи, инструктирует и отдает приказы подчиненным. В бой уже вступила пехота и воздушные силы, мобилизованные для операции против боевиков.

«Президент республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами Махамат Идрисс Деби Итно по-прежнему находится в лагере на берегу озера Чад, где он лично руководит операцией „Хасканите“», — сказали в пресс-службе президентской администрации.

Целями операции названы обеспечение безопасности гражданских и пресечение террористической угрозы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.