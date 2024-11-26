Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов
Глава французского Минобороны Себастьяна Лекорню заявил, что Франция в ближайшие недели поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от российских замороженных активов, пишет РИА Новости.
По его словам, планируется также поставить гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster.
Он назвал это дипломатической победой и значимой победой для бюджета.
Ранее сообщалось, что претензии России к Евросоюзу на счет замороженных активов легитимны, но при этом они должны быть переданы Украине, так как претензии Киева к Москве также легитимны.