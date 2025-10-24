Франция может отправить своих военных на Украину

сегодня в 22:16

Генштаб Франции заявил о готовности ввести войска на Украину в 2026 году

Начальник генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил о готовности страны развернуть военный контингент на Украине в 2026 году в рамках предоставления гарантий безопасности, сообщает «Лента.ру» .

Выступление военного руководителя, транслировавшееся BFMTV, подтверждает ранее озвученные президентом Эммануэлем Макроном планы по усилению военной поддержки Киева.

Париж также намерен в ближайшее время передать Украине ракеты Aster и истребители Mirage.

Макрон также заявлял, что Москве придется столкнуться с последствиями при отказе от мирных переговоров с Киевом.