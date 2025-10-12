сегодня в 22:39

Макрон пригрозил России последствиями при отказе от переговоров по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае отказа от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Заявление было сделано в публикации в социальной сети X по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить», — написал французский лидер.

