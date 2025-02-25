Франция и Британия удивили отказом использовать вето при голосовании в ООН

Великобритания и Франция во время голосования на Совете безопасности ООН не стали использовать вето в отношении резолюции Соединенных Штатов по поводу Украины, которую поддержали РФ и КНР. Действие государств удивило официального представителя МИД РФ Марию Захарову, сообщает « Царьград ».

До этого в Совбезе ООН утвердили резолюцию по поводу украинского кризиса, которую внесли Соединенные Штаты. Документ поддержали 10 государств, включая РФ, КНР и США. Пять европейских стран, среди которых Великобритания и Франция, голосовать не стали. Противников бумаги не было. Большинство поправок отвергли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась действиям Франции и Великобритании. На Генеральной Ассамблее ООН европейские государства поменяли резолюцию США, сделав ее более антироссийской. При этом в Совбезе ООН не воспользовались возможностью наложить вето и заблокировать документ, с которым не согласны.

В принятой Советом безопасности Организации объединенных наций резолюции говорится: «авторы выражают скорбь по поводу гибели людей в результате украинского конфликта и убедительно просят как можно скорее завершить боестолкновения, призывают к установлению прочного мира между Украиной и Россией».