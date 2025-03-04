Франция хочет сдержать Россию замороженными активами

сегодня в 03:30

FT: Париж предложил использовать активы РФ для гарантий безопасности Киева

Франция предложила странам Европы использовать замороженные активы России в качестве гарантии безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Париж хочет гарантировать безопасность Киева постоянной угрозой конфискации российских активов.

Таким образом, Москва не решится нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы такого «рычага давления», утверждается в статье.

Ранее сообщалось о возможном решении ЕС по поводу замороженных российских активов в четверг.