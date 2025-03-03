ЕС может изъять замороженные российские активы в пользу Украины
Решение об изъятии замороженных российских средств могут принять в четверг
Решение об изъятии замороженных российских средств в Евросоюзе могут принять в четверг, пишет RT.
Об этом заявил депутат Европарламента и генсек Социалистической партии Франции Пьер Жуве/
Речь идет о более 200 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины.
Соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в четверг.
Ранее президенты Франции и Великобритании предложили свой план урегулирования конфликта на Украине, предполагающий остановку огня и ввод миротворцев.