ЕС может изъять замороженные российские активы в пользу Украины

Решение об изъятии замороженных российских средств могут принять в четверг

Решение об изъятии замороженных российских средств в Евросоюзе могут принять в четверг, пишет RT .

Об этом заявил депутат Европарламента и генсек Социалистической партии Франции Пьер Жуве/

Речь идет о более 200 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

Соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в четверг.

Ранее президенты Франции и Великобритании предложили свой план урегулирования конфликта на Украине, предполагающий остановку огня и ввод миротворцев.