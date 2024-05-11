France info: у ВСУ не осталось снарядов

В ВСУ рассказали о дефиците снарядов для отражения российских атак

В ВСУ рассказали французским журналистам о дефиците снарядов для отражения российских атак, пишет РИА Новости .

«Следующие два месяца будут очень тяжелыми. Интенсивность боев только возрастает», — рассказал France info командир штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

Старший сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным Фидель пожаловался корреспонденту на острую нехватку боеприпасов для своей шведской САУ.

«Мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось.», — сообщил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой после доклада главкома ВСУ Александра Сырского.