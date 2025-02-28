Fox: украинцы умоляли о перезагрузке диалога после спора Зеленского и Трампа
Украинская делегация умоляла о перезагрузке диалога после спора американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявила журналистка телеканала Fox News, сообщает ТАСС.
«Украинцы умоляли о перезагрузке, но (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио и (помощник президента США по нацбезопасности Майк- ред.) Уолтц сообщили им, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру», — написала журналистка Джеки Хайнрик в соцсети X.
Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.
Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.